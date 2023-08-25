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Yunanistan'da 20 yılın en büyük yangını! Dedeağaç'taki yangınlarda 72 bin hektar kül oldu

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 15:50
Güncelleme:25.08.2023 15:51
Yunanistan, son 20 yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dedeağaç'taki yangınlarda 72 bin hektar kül oldu. Yunanistan'daki orman yangınlarında kundaklama şüphesi artarken orman yangınında 79 tutuklama yapıldı. Meriç Bölgesi'nde de ormanlık alanda ceset bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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