Yunanistan'da 20 yılın en büyük yangını! Dedeağaç'taki yangınlarda 72 bin hektar kül oldu

Yunanistan, son 20 yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dedeağaç'taki yangınlarda 72 bin hektar kül oldu. Yunanistan'daki orman yangınlarında kundaklama şüphesi artarken orman yangınında 79 tutuklama yapıldı. Meriç Bölgesi'nde de ormanlık alanda ceset bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN