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Yunan televizyonunda insanlık ayıbı!

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Giriş: 24.08.2023 13:20
Yunanistan'da devlet kanalı ERT'nin sunucusu, yangında hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili kan donduran ifadeler kullandı. Alexandras Douvara, "Kömürleşmiş 18 göçmen dışında iyi ki hiçbir insanımızı kaybetmedik" ifadesini kullandı.
Yunan televizyonunda insanlık ayıbı!
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