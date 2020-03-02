BİZE ULAŞIN
02.03.2020
Yunan adalarına ulaşan mültecilere sert müdahale
Midilli Adası'na ulaşan göçmenler, Yunanlıların saldırısına uğradı. Ayrıca aşırı sağcı bir grup, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen gazetecilere de saldırdı. İki Alman gazeteciyi darbeden aşırı sağcılar, bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ve ekipmanlarını denize attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.