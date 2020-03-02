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02.03.2020

Yunan adalarına ulaşan mültecilere sert müdahale

Midilli Adası'na ulaşan göçmenler, Yunanlıların saldırısına uğradı. Ayrıca aşırı sağcı bir grup, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen gazetecilere de saldırdı. İki Alman gazeteciyi darbeden aşırı sağcılar, bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ve ekipmanlarını denize attı.

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