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Yıldırımın isabet ettiği uçak düştü

İHA
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Giriş: 02.10.2021 02:00
Meksika’nın Veracruz eyaletinde Cessna 206 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ise kazaya uçağa düşen yıldırım olduğunu iddia etti.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde Cessna 206 tipi küçük uçak düştü. Kazada uçağın pilotu Jaime Correa hayatını kaybetti.

Veracruz Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, San Rafael şehrinde dün yerel saatle 14.20'de gerçekleşen kazada Pachuca şehrinden havalanan Cessna 206 tipi sivil uçağın bir meyve suyu üretim tesisi yakınlarındaki bir piste düştüğü bildirildi.

Uçağın düşmesinin ardından alev aldığı ve olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildiği aktarıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, uçağın enkazı ise Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC) görevlileri tarafından kaldırıldı.

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