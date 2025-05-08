Yeni Papa ABD’li Robert Prevost oldu!

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını seçmek için dün akşam başlayan oylamalarda, Sistine Şapeli'nin bacasından dördüncü tur sonunda beyaz duman yükseldi. Yeni papa ABD'li kardinal Robert Francis Prevost oldu. 14'üncü Leo adını alan Prevost, Latin Amerika ile güçlü bağları ve bölgede yürüttüğü misyonerlik faaliyetleriyle biliniyor.

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