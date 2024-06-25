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WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange ABD ile anlaşmaya vardı! 1901 gün sonra 2x3 metrelik hücreden serbest kaldı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 25.06.2024 08:42
ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından birine imza atan ve 5 yıldır İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange serbest bırakıldı. Assange, ABD ile vardığı anlaşma sonrası hakkındaki tek bir suçlamayı kabul etti, 26 Haziran Çarşamba günü ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede hakim karşısına çıkacak.
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