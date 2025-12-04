İsrail Gazze’de çadırları vurdu

Katil İsrail, Gazze’de ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Han Yunus’ta Gazzelilerin kaldığı çadırları hedef alan saldırıda 2’si çocuk 5 kişi katledildi. Öte yandan Hamas’ın bir İsrailli esirin cenazesini teslim etmesiyle, Gazze’de sadece bir esirin cesedi kalmış oldu.

