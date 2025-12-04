04 Aralık 2025, Perşembe
İsrail Gazze'de çadırları vurdu
Giriş: 04.12.2025 21:40
Katil İsrail, Gazze’de ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Han Yunus’ta Gazzelilerin kaldığı çadırları hedef alan saldırıda 2’si çocuk 5 kişi katledildi. Öte yandan Hamas’ın bir İsrailli esirin cenazesini teslim etmesiyle, Gazze’de sadece bir esirin cesedi kalmış oldu.