04 Aralık 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları İsrail Gazze'de çadırları vurdu
İsrail Gazze’de çadırları vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 21:40
Katil İsrail, Gazze’de ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Han Yunus’ta Gazzelilerin kaldığı çadırları hedef alan saldırıda 2’si çocuk 5 kişi katledildi. Öte yandan Hamas’ın bir İsrailli esirin cenazesini teslim etmesiyle, Gazze’de sadece bir esirin cesedi kalmış oldu.
