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We did it Joe! Biden'ın yardımcısı Harris sonuçları yürüyüş yaparken öğrendi
ABD Başkanı Joe Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık seçim sonuç sonuçlarını yürüyüş esnasında öğrendiği görüntüler yayınlandı. Joe Biden ile telefonda konuşan Harris "Başardık, Joe, Amerikan'ın yeni başkanı sensin" dedi. Harris "Ermeni soykırımını dünyaya duyurmaya çalışacağım" ifadeleriyle gündeme gelmişti.