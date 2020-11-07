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We did it Joe! Biden'ın yardımcısı Harris sonuçları yürüyüş yaparken öğrendi

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Giriş: 07.11.2020 20:58
Güncelleme:07.11.2020 21:07
ABD Başkanı Joe Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık seçim sonuç sonuçlarını yürüyüş esnasında öğrendiği görüntüler yayınlandı. Joe Biden ile telefonda konuşan Harris "Başardık, Joe, Amerikan'ın yeni başkanı sensin" dedi. Harris "Ermeni soykırımını dünyaya duyurmaya çalışacağım" ifadeleriyle gündeme gelmişti.
Biden'ın yardımcısı Harris sonuçları yürüyüş yaparken öğrendi
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