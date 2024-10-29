29 Ekim 2024, Salı
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Washington Post'tan kritik iddia: Çinli hacker grubu Amerikan siyasetçilerin telefonlarını dinledi
Amerikan basını seçime günler kala kritik bir iddia ortaya attı. Washington Post gazetesinin haberine göre Çinli hackerler Amerikalı siyasetçilerin telefonlarına sızarak ses kayıtları toplamış. Ayrıntıları Pekin'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.