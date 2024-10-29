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Washington Post'tan kritik iddia: Çinli hacker grubu Amerikan siyasetçilerin telefonlarını dinledi

Washington Post'tan kritik iddia: Çinli hacker grubu Amerikan siyasetçilerin telefonlarını dinledi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 16:39
Amerikan basını seçime günler kala kritik bir iddia ortaya attı. Washington Post gazetesinin haberine göre Çinli hackerler Amerikalı siyasetçilerin telefonlarına sızarak ses kayıtları toplamış. Ayrıntıları Pekin'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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Washington Post’tan kritik iddia
Washington Post'tan kritik iddia
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