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Wagner’in kurucusu Prigojin öldü mü? Rusya iddialara son noktayı koydu

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Giriş: 27.08.2023 14:11
Son dakika haberi...Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti.
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