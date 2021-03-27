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Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'dan Türkiye açıklaması: Covid-19 yardımları için minnettarız

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Giriş: 27.03.2021 09:22
Güncelleme:27.03.2021 09:23
Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadele konusunda başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelere teşekkürlerini iletti. Venezuela'nın ilaç bulmasına karşı ambargo zulmünün acımasızca devam ettiğini bildiren Maduro müttefik ülkelere minnettar olduklarını ifade etti.
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