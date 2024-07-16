Venedik'ten ayak bastı parası! 29 günde 2 milyon 200 bin euro para kazandı

Venedik turistlerden 29 günde 2 milyon 200 bin euro ayak basma parası aldı. Bu kazanç Venedik'in uygulamayı kalıcı hale getirmesine neden olur mu? Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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