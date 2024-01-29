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Ürdün'de ABD üssüne saldırı! 3 asker ölü 25 asker yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 09:06
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralı sayısının 34’e çıktığını duyurdu.
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