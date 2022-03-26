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Ukrayna'nın Lviv şehrinde 3 büyük patlama

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Giriş: 26.03.2022 18:49
Savaşın ilk aşamasını tamamladıklarını duyuran Rusya'nın ikinci hamlesinin ne olacağı dünya genelinde merak edilirken, Ukrayna'nın Lviv şehir merkezinde 3 önemli noktada patlamalar meydana geldi. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden ilk görüntüleri ve detayları canlı yayında paylaşırken, şehir merkezinden dumanlar yükseldiğini vurguladı. İşte bölgeden ilk görüntüler...
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