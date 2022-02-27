Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar'dan Rusya'ya tepki: Nükleer silah kullanması dünyanın sonu olur

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın 4. gününde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rus Lider Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi. Bütün dünyayı panikleten bu gelişme sonrası tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda" çağrısı yaptı. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, “tehlikeli” ve “sorumsuz” olarak nitelendirdi. Öte yandan Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

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