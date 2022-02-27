27 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar'dan Rusya'ya tepki: Nükleer silah kullanması dünyanın sonu olur

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar'dan Rusya'ya tepki: Nükleer silah kullanması dünyanın sonu olur

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2022 21:50
Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın 4. gününde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rus Lider Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi. Bütün dünyayı panikleten bu gelişme sonrası tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda" çağrısı yaptı. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, “tehlikeli” ve “sorumsuz” olarak nitelendirdi. Öte yandan Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’ya yanıt: Dünyanın sonu olur!
Rusya'ya yanıt: Dünyanın sonu olur!
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba önemli açıklama
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba önemli açıklama
Moskova’da polisten sert müdahale
Moskova'da polisten sert müdahale
Moskova’da savaş karşıtı protesto
Moskova’da savaş karşıtı protesto
Sosyal medyada sahte hesaplar var
"Sosyal medyada sahte hesaplar var"
Nükleer caydırıcı güçlere talimat
Nükleer caydırıcı güçlere talimat
Rus zırhlıları vuruldu
Rus zırhlıları vuruldu
Lütfen bize destek verin
"Lütfen bize destek verin"
Ukrayna heyeti Belarus’a gidiyor iddiası
Ukrayna heyeti Belarus’a gidiyor iddiası
Rusya’nın saldırıları dünya manşetlerinde
Rusya’nın saldırıları dünya manşetlerinde
Ukrayna’ya destek gösterisi
Ukrayna'ya destek gösterisi
Rus askeri Belarus’tan çıksın
"Rus askeri Belarus'tan çıksın"
Daha Fazla Video Göster