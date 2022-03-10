10 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev'de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede
Son dakika haberi... Dünyanın gözü bugün Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede olacak. Peki cephe hattında neler oluyor? Başkent Kiev'de neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'den aktardı.