10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev'de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev'de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2022 10:07
Son dakika haberi... Dünyanın gözü bugün Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede olacak. Peki cephe hattında neler oluyor? Başkent Kiev'de neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'den aktardı.
A Haber sıcak bölgede A HABER SICAK BÖLGEDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber sıcak bölgede
A Haber sıcak bölgede
Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi
Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi
Petrol varil fiyatı 300 dolara mı çıkacak?
Petrol varil fiyatı 300 dolara mı çıkacak?
A Haber Ukrayna’da
A Haber Ukrayna'da
Bombardıman gölgesinde konser
Bombardıman gölgesinde konser
Hala yaşamak için bir fırsatınız var
"Hala yaşamak için bir fırsatınız var"
Kremlin Sözcüsü: Antalya’daki toplantı...
Kremlin Sözcüsü: Antalya'daki toplantı...
Rus televizyonunda Rusya - Ukrayna savaşı
Rus televizyonunda Rusya - Ukrayna savaşı
Kar ne zaman başlayacak?
Kar ne zaman başlayacak?
Dondurucu soğukta savaştan kaçış
Dondurucu soğukta savaştan kaçış
Rus tankında dikkat çeken bayrak
Rus tankında dikkat çeken bayrak
Rus tankının vurulma anı
Rus tankının vurulma anı
Daha Fazla Video Göster