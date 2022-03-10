Ukrayna savaşında 15. Gün! A Haber görüntüledi! İşte Rusya’nın bombaladığı yerle bir edilen havalimanı

HASTANE VURULDU

Tahliye koridorları devam ediyor ama saldırılar da devam ediyor. Özellikle Mariupol bölgesiyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanıyor an itibariyle. Ardı ardına roket ve havan saldırıları gerçekleşiyor. Dün bir hastane vurulmuştu. BM'den de bir açıklama geldi ve yaşananları bir katliam olarak değerlendirdi.