Ukrayna savaşında 15. Gün! A Haber görüntüledi! İşte Rusya'nın bombaladığı yerle bir edilen havalimanı
Son dakika haberi... Dünyanın gözü bugün Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede olacak. Peki cephe hattında neler oluyor? Başkent Kiev'de neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'den aktardı. Öte yandan A Haber ekibi Rusya'nın bombaladığı havalimanını görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Dünyanın gözü bugün Türkiye'de, Antalya'da olacak.
Savaşın başlamasından bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki en üst düzey görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanları biraraya gelecek. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
Peki cephe hattında neler oluyor? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de son durum ne? Savaş ne zaman bitecek? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'den aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ
Kiev an itibariyle sakin ama dün özellikle Jitomir bölgesi ve İrpin ve Bucha bölgelerinden ardı ardına patlama sesleri yükseldi.
Bugün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olduğu kadar elbette 15 günden bu yana olduğu gibi başkent Kiev'de ve Ukrayna'da olacak. Ardı ardına tahliyelerin gerçekleşmesi sebebiyle bir ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkeslerde çok sayıda tahliyenin gerçekleştiğini söyleyelim.
HASTANE VURULDU
Tahliye koridorları devam ediyor ama saldırılar da devam ediyor. Özellikle Mariupol bölgesiyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanıyor an itibariyle. Ardı ardına roket ve havan saldırıları gerçekleşiyor. Dün bir hastane vurulmuştu. BM'den de bir açıklama geldi ve yaşananları bir katliam olarak değerlendirdi.
Çernigiv'in 3'te 2'sine elektrik verilemiyor. Isıtma sisteminden de yoksun olduğu açıklandı. Rusya 2 bin 482 hedefin vurulduğu bilgisini paylaştı Ukrayna'da. Bunlardan 974'ünün de tank olduğunu söyleyelim.
ÇERNOBİL'DE SIZINTI ENDİŞESİ
Ukrayna özellikle yapmış olduğu bir açıklamayla bir kez daha gözleri Çernobil'e çevirmişti. Çernobil'in şebeke bağlantısının kesildiği bildirildi ve bir sızıntı olmasından endişe edildiği bilgisi de paylaşıldı.
Şu ana kadar ölü sayıları ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar var. Sadece Mariupol'de 1.170 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.
Bugüne kadar yaşanan çatışmalarda ne yazık ki 67 çocuk da hayatını kaybetti.
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KİEV'DEKİ İNSANİ KORİDORDAN CANLI YAYIN
12.05 – Dünden bu yana Ukrayna'dan tahliye edilenlerin sayısı 48 bine ulaştı ve insani koridorlardan tahliyeler devam ediyor.
Başkent Kiev'den yoğun bir kaçış var.
Tahliyelerin gerçekleştiği bir noktaya ulaşmaya çalışıyoruz.
Yaklaşık 15 km'lik bir yol olmasına rağmen 1 – 1 buçuk saattir yoldayız her yerde barikatlar var.
Şehir sokak savaşına hazırlanıyor.
İŞTE YERLE BİR EDİLEN HAVALİMANI
14.10 - A Haber ekibi Rusya'nın bombaladığı havalimanını görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Rusya 6 Mart'ta Vinnitsya'daki Havalimanı'nı vurmuştu.
Vinnitsya şehrinde vurulan havalimanını bu hale geldi.
Havalimanı enkaza döndü.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 6 Mart'ta "Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi" demişti.
Rus ordusu tarafından Vinnitsya kentindeki Gavrishovka Havaalanı'nı roketlerle vurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vinnitsya kentimize karşı saldırılarda 8 roket atıldı. Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi. Bizim hayatımızı, büyükannelerimizi, annelerimizi, babalarımızı, Ukrayna'nın nesillerini yok etmeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.
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