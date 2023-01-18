Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında öldü! Helikopter düştü mü? Düşürüldü mü?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen helikopter kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerden birinin de Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy olduğu belirtildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, “Olası nedenler arasında sabotaj var” açıklamasında bulundu. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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