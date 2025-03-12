Ukrayna 30 günlük ateşkese hazır! Gözler Rusya’ya çevrildi

Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna zirvesinden olumlu haberler geldi. Ukrayna "30 günlük ateşkesi" olumlu bulduklarını açıkladı. Şimdi gözler Rusya'dan gelecek cevaba çevrildi. Eğer Rusya da anlaşmaya sıcak bakarsa Ukrayna'da silahlar 1 aylığına susacak. ABD Başkanı Trump da, “Ukrayna'da ateşkes kısa bir süre önce kabul edildi. Başkan Putin'in de bunu kabul edeceğini umuyoruz. Başarırsak savaş durur, başaramazsak insanlar ölmeye devam eder.” dedi. Açıklamaların ardından Avrupa Birliği, Çin ve İtalya, ateşkes görüşmelerinin sonucundan memnun olduklarını duyurdu. Ayrıca Trump, Ukrayna lideri Zelenski'yi tekrar Beyaz Saray'a davet edeceğini açıkladı. Bu görüşmenin ardından Ukrayna'nın değerli madenler anlaşmasını imzalaması bekleniyor.

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