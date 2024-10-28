28 Ekim 2024, Pazartesi
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TUSAŞ'taki saldırının arkasında CIA mi var? İngiliz siyasetçiden çarpıcı iddia
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik hain bir saldırı düzenlendi. 5 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırıda 2 terörist de etkisiz hale getirildi. İngiliz siyasetçi George Galloway ise bu terör saldırısına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Galloway, CIA'in Ankara'daki saldırı için PKK'yı kullandığını ve saldırının Başkan Erdoğan'ın BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını belirtti. İngiliz Galloway o gün gündemde Türkiye'nin BRICS üyeliği olduğunu belirterek "NATO üyesi ve AB üyelik aşamasında bir ülkenin BRICS'e üye olma ihtimali bunları delirtti." şeklinde konuştu. İşte detaylar....