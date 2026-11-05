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Kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Kasım Perşembe günü için çok sayıda ilde kuvvetli sağanak, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar, Marmara ile Kıyı Ege'de ise fırtına uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumu tahminlerini değerlendirdi.

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