Kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Kasım Perşembe günü için çok sayıda ilde kuvvetli sağanak, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar, Marmara ile Kıyı Ege'de ise fırtına uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumu tahminlerini değerlendirdi.