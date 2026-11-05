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Tokat'ta ormanın turuncu güzelliği ortaya çıktı: Kanlıca mantarı yaylaları renklendirdi
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Tokat'ta ormanın turuncu güzelliği ortaya çıktı: Kanlıca mantarı yaylaları renklendirdi

Tokat'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Topçam Yaylası'nda sonbahar yağışlarının ardından kanlıca mantarları ortaya çıktı. Özellikle çam ağaçlarının çevresinde yetişen, turuncuya çalan renkleriyle orman zeminini süsleyen mantarlar, yöre halkının da ilgisini çekiyor. Vatandaşlar hem doğanın tadını çıkarıyor hem de lezzetiyle sofralarda yer bulan kanlıca mantarını topluyor. Bu yıl yağışların etkisiyle mantar veriminin arttığı belirtiliyor.

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