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İstanbul'da yağış ve trafik yoğunluğu! 5 Kasım sabahı yollarda son durum
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da yağış ve trafik yoğunluğu! 5 Kasım sabahı yollarda son durum

İstanbul'da 5 Kasım Perşembe sabahı yağışlı hava ve trafik yoğunluğu kent genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, özellikle Anadolu Yakası için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, İstanbul'daki son durumu canlı yayında aktardı.

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