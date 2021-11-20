20 Kasım 2021, Cumartesi
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Türkiye’den Bulgaristan’a nota! Bulgaristan elçisi Dışişlerine neden çağrıldı?
Bulgaristan, ülkedeki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde seçmenlerin Türk makamlarınca yönlendirildiği iddia etti. Bunun Bulgaristan'ın Ankara büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, iddialar reddedildi ve uyarı notası verildi. Peki, Bulgaristan neden Türkiye'yi hedef aldı. Sofya'dan detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.