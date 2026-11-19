Türkiye ve Pakistan'dan yeni savunma hamlesi! İHA ve elektronik harp gündemde

Türkiye ve Pakistan arasında savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni temaslar gündemde. İslamabad'daki Hava Kuvvetleri Komutanları düzeyindeki görüşmelerde İHA'lar, elektronik harp teknolojileri, otonom sistemler ve havacılıkta ortak üretim başlıkları öne çıktı. İki ülkenin ortak eğitim ve tatbikatları artırması da hedefleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Fakhur Rahman canlı yayında aktardı.