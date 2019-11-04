Türkiye ile ülkesini karşılaştıran Yunanlı gazeteci: Ülkemden utanç duyuyorum

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou Yunanistan ve Türkiye'deki mülteci kamplarını değerlendirdiği yazısında gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını ve Türkiye'deki mülteci kamplarının Yunanistan'dakilerden bin kat daha iyi durumda olduğunu ve daha insani bir şekilde oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'de Suriyelilerin kaldığı kampların mükemmelliğini görünce ülkesinden utanç duyduğunu söyledi.