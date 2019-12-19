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19.12.2019

"Türk subayları Trablus'ta..." Hafter'in Sözcüsü Mismari canlı yayında rezil oldu |Video

Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, Al-Hadath muhabiriyle yaptığı röportajda Türk subayların yaptığı top atışları nedeniyle Trablus'a giremedikleri söylemesi büyük alay konusu oldu.

Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportajda Türk subayların yaptığı top atışları nedeniyle Trablus'a giremedikleri söylemesi büyük alay konusu oldu. Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportaj alay konusu oldu.

CANLI YAYINDA YAŞANAN İŞTE O DİYALOG

Sunucu: Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?

Mismari: Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor.

Sunucu: Yani tek bir top mu sizi durduruyor?

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