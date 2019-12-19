BİZE ULAŞIN
19.12.2019
"Türk subayları Trablus'ta..." Hafter'in Sözcüsü Mismari canlı yayında rezil oldu |Video
Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, Al-Hadath muhabiriyle yaptığı röportajda Türk subayların yaptığı top atışları nedeniyle Trablus'a giremedikleri söylemesi büyük alay konusu oldu.
Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportajda Türk subayların yaptığı top atışları nedeniyle Trablus'a giremedikleri söylemesi büyük alay konusu oldu. Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportaj alay konusu oldu.
CANLI YAYINDA YAŞANAN İŞTE O DİYALOG
Sunucu: Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?
Mismari: Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor.
Sunucu: Yani tek bir top mu sizi durduruyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.