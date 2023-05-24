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Türk Akım'ı ve Mavi Akım'ı koruyan "Ivan Hurs" Rus gemisine saldırı girişimi! İşte o anlar…

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Giriş: 24.05.2023 18:16
Güncelleme:24.05.2023 18:19
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'nun Ivan Hurs gemisine saldırmaya çalışan Ukrayna insansız botlarının imhasının görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna tarafının, insansız deniz araçları ile TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğini sağlamak adına Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Rus İvan Hurs gemisine saldırmaya teşebbüs ettiğini, fakat deniz araçlarının hepsinin imha edildiğini belirtti.  Diğer yandan yeniden ateşlenen Rusya-Ukrayna savaşına ABD de körükle gidiyor. Bu kapsamda ABD’ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, tatbikata katılmak üzere Oslo Fiyordu'na demirledi. Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Bu tür güç gösterileri mantıksız ve sakıncalı” ifadeleri kullanıldı.
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