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Trump'tan seçim sonucu tehdidi: Seçilmezsem kan banyosu olur!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 18:37
Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı, cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, söylemleri ile yine gündemde. Trump, seçilememesi durumunda ülkede kan banyosu olacağını söyledi. Bu açıklamanın detaylarını akademisyen Dr. Bülent Yavuz A Haber’de anlattı. İşte detaylar…
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