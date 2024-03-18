18 Mart 2024, Pazartesi
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Trump'tan seçim sonucu tehdidi: Seçilmezsem kan banyosu olur!
Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı, cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, söylemleri ile yine gündemde. Trump, seçilememesi durumunda ülkede kan banyosu olacağını söyledi. Bu açıklamanın detaylarını akademisyen Dr. Bülent Yavuz A Haber’de anlattı. İşte detaylar…