13 Eylül 2025, Cumartesi

Trump'ın suikast korkusu! Kurşun geçirmez cam arkasında maç izledi
Trump’ın suikast korkusu! Kurşun geçirmez cam arkasında maç izledi

Trump’ın suikast korkusu! Kurşun geçirmez cam arkasında maç izledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 13:15
ABD'yi sarsan Charlie Kirk suikastının ardından ABD Başkanı Trump için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Trump stadyumda beysbol maçını kurşun geçirmez cam arkasından izledi.
