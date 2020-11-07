Trump'ın avukatından açıklama: Bizlerin pusulalara ve çizelgelere bakmamıza izin verilmedi

Donald Trump'ın avukatı canlı yayında seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu.Oylama esnasında hiçbir teftişin yapılmadığını belirtilirken, Demokratların seçimler öncesinde oy pusulalarını doldurduğu iddia edildi. Trump'ın avukatı ayrıca Cumhuriyetçilerin pusulalara ve çizelgelere bakmasına izin verilmediğini belirtti.