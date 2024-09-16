16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Trump'a ikinci suikast girişimi!

Trump'a ikinci suikast girişimi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2024 18:12
Amerika Birleşik Devletleri’nde başkan adayı Trump’a bir kez daha suikast girişimi düzenlendi. Florida'da gizli servis, Trump’a yakın bir noktada uzun namlulu silah taşıyan bir kişiye ateş açtı. Şüpheli, ajanlar tarafından yakalandı. Trump'ın sağlık durumu iyi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’a ikinci suikast girişimi!
Trump'a ikinci suikast girişimi!
Almanya’da eğlence mekanına bombalı saldırı!
Almanya'da eğlence mekanına bombalı saldırı!
2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı?
2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı?
Schengen askıya mı alındı?
Schengen askıya mı alındı?
Şanghay’ı son 75 yılın en şiddetli tayfunu vurdu
Şanghay’ı son 75 yılın en şiddetli tayfunu vurdu
Vietnam’ı Yagi Tayfunu vurdu: 292 ölü
Vietnam'ı Yagi Tayfunu vurdu: 292 ölü
Kıtlığa karşı filleri kesiyorlar
Kıtlığa karşı filleri kesiyorlar
Trump’a ikinci suikast girişimi
Trump'a ikinci suikast girişimi
Rusya’dan sivillere saldırı!
Rusya’dan sivillere saldırı!
Estonyalı akrobat Roose ip üstünde Asya’dan Avrupa’ya geçti
Estonyalı akrobat Roose ip üstünde Asya'dan Avrupa'ya geçti
İp üstünde Asya’dan Avrupa’ya!
İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya!
Boris Fırtınası Polonya’yı vurdu: 2 ölü
Boris Fırtınası Polonya'yı vurdu: 2 ölü
Daha Fazla Video Göster