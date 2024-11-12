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Trump yeni kabinesini belirliyor! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Trump yeni kabinesini belirliyor! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Tülay Tosun
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Giriş: 12.11.2024 14:36
ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump yeni kabinesini beliyor. Kritik konumda olan Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için isimler netleşiyor. Şahin kanatta yer alan isimlerden Marco Rubio Dışişleri Bakanlığına, eski asker Michael Waltz ise Uluslal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapacak. Türkiye karşıtı mesajlarıyla bilinen bu isimler Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye de desteğinde devamından yanalar. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş değerlendirdi.
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