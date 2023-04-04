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Trump tutuklanacak mı? Tarihi duruşmaya saatler kaldı

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Giriş: 04.04.2023 10:08
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, hakkındaki soruşturma kapsamında bugün çıkacağı duruşma öncesi New York'taki evine geldi. Ülkede Trump yanlılarının sokağa dökülmesiyle yeni bir "6 Ocak" yaşanabileceğine yönelik endişe de büyüyor.
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