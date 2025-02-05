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Trump sürgün planını itiraf etti: Gazze’yi devralacağız

Trump sürgün planını itiraf etti: Gazze’yi devralacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 06:30
Güncelleme:05.02.2025 06:30
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söyledi.
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