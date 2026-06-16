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Trump: Hürmüz Boğazı cumaya kadar açılacak

G7 Liderler Zrivesi Kapsamında BAE lideri Nahyan ile kameraların karşına geçen Trump, Hürmüz Boğazı'nın cumaya kadar açılacağını söyledi.

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