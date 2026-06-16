Trump: İran'la anlaşmanın ikinci aşamasına geçiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen müzakerelerden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi.