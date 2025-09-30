30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum

Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 16:19
Güncelleme:30.09.2025 16:23
Hamas Gazze planını kabul edecek mi? Gazze'de savaşı sona erdirecek harita bu mu? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Kolombiya’dan Filistin için ortak ordu çağrısı!
Kolombiya'dan Filistin için ortak ordu çağrısı!
ABD’de göçmen avı!
ABD'de göçmen avı!
Bisikletli kurye göçmen avından böyle kurtuldu
Bisikletli kurye göçmen avından böyle kurtuldu
Gazze’de barış planının açıklandığı dakikalarda İsrail’den saldırı
Gazze'de barış planının açıklandığı dakikalarda İsrail'den saldırı
Gazze’de anlaşmaya çok yakınız
"Gazze'de anlaşmaya çok yakınız"
Fransa’da İsrail müsabakalardan men edilsin çağrısı
Fransa'da İsrail müsabakalardan men edilsin çağrısı
Sumud filosundaki JOHNNY M gemisi su aldı
Sumud filosundaki “JOHNNY M” gemisi su aldı
Orka yelkenliyi böyle batırdı
Orka yelkenliyi böyle batırdı
Ölümcül boynuz darbesi
Ölümcül boynuz darbesi
Trump ve katil Netanyahu bugün görüşecek
Trump ve katil Netanyahu bugün görüşecek
Daha Fazla Video Göster