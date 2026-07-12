1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi

Türkiye'nin tarih boyunca yazdığı destanları kronolojik olarak anlatan Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzede Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un Fethi'ne, Osmanlı'nın kuruluşundan Çanakkale Zaferi'ne ve 15 Temmuz hain darbe girişimine uzanan tarihî süreç; canlandırmalar, balmumu heykeller, minyatürler ve animasyonlarla ziyaretçilere aktarılıyor. Özellikle 15 Temmuz bölümünde, vatandaşların darbecilere karşı gösterdiği destansı direniş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki mücadele ile Şehit Ömer Halisdemir'in fedakârlığı ve kahramanlığı etkileyici görseller eşliğinde anlatılıyor. Geçmişten bugüne uzanan millî mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan müzedeki eserler ve canlandırmalar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan ile Kameraman Mustafa Aydın, Müze Sorumlusu Ümmühan Kığılcım'ın anlatımı eşliğinde müzenin öne çıkan bölümlerini ve dikkat çeken detaylarını ekranlara taşıdı.