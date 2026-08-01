Bakan Yumaklı: 260 yangından 258'i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son üç günde Türkiye genelinde çıkan 260 orman yangınından 258'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir'in Gömeç ve Mersin'in Gülnar ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesi ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınlarda ise büyük ölçüde kontrol sağlandığını belirten Yumaklı, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden çıktığına dikkat çekti. Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısını hatırlatan Bakan Yumaklı, özellikle kıyı illerinde yeni yangın riskinin yüksek olduğunu vurgulayarak vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları ve en küçük duman ya da alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları çağrısı yaptı. Devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Yumaklı, dezenformasyona karşı da dikkatli olunmasını istedi.