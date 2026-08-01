Altı Üstü İstanbul 8. bölüm 2. fragman: "Bana ateşli bir intikam lazım"

ATV'nin sevilerek takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm fragmanlarını heyecanı daha da artırdı. Dizi, 8. bölümüyle pazartesi akşamı ekranda.