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Altı Üstü İstanbul 8. bölüm 2. fragman: "Bana ateşli bir intikam lazım"

ATV'nin sevilerek takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm fragmanlarını heyecanı daha da artırdı. Dizi, 8. bölümüyle pazartesi akşamı ekranda.

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