İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul dahil 11 il için yaptığı sarı kodlu fırtına uyarısının ardından, A Haber Muhabiri Erşan Karaca yangın bölgeleri ve İstanbul'daki son durumu aktardı. Karaca, Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin üçüncü gününde sürdüğünü, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ekiplerin yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü, Muğla ve İzmir Foça'daki yangınların ise kontrol altına alındığını bildirdi. İstanbul'da ise rüzgarın saatte 70 kilometreye ulaşmasının beklendiğini belirten Karaca, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arnavutköy, Karaburun ve Kilyos sahillerinde denize girmenin geçici olarak yasaklandığı da açıklandı.