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This is us dizisinin Rebecca’sı Mandy Moore... How i met your mother dizisinin Robin’i Cobie Smulders... İşte ABD’de evi yanan ünlüler

"This is us" dizisinin Rebecca'sı Mandy Moore... "How i met your mother" dizisinin Robin'i Cobie Smulders... İşte ABD’de evi yanan ünlüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 16:13
ABD'nin en lüks şehirlerinden olan Los Angeles'i saran alevler Hollywood'un birçok ünlü ismini de evsiz bıraktı. Oscar ödüllü oyunculardan şarkıcılara kadar yüzlerce ünlü, milyon dolarlık malikanelerinin küle dönüşünü izlemek zorunda kaldı. "This is us" dizisinin yıldızı ve şarkıcı Mandy Moore da Malibu'yu terk etmek zorunda kalanlar arasındaydı. 3 milyon dolarlık evi alevlere teslim olan Moore, yıkımın boyutlarını gösteren bir video paylaştı. Yangında evini kaybeden ünlüler arasında "How i met your mother" dizisinin Robin'i Cobie Smulders da var. İşte listedeki talihsiz isimlerden bazıları...
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This is us dizisinin Rebecca’sı Mandy Moore... How i met your mother dizisinin Robin’i Cobie Smulders... İşte ABD’de evi yanan ünlüler
Yangında evini kaybeden ünlüler
Yangında evini kaybeden ünlüler
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