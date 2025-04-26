Vatikan’da Trump-Zelenski zirvesi! ABD’deki kavga sonrası ilk görüşme

Vatikan, Papa'nın cenazesinin yanı sıra ev sahipliği yaptığı önemli bir zirveyle de gündeme geldi. ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, cenaze töreni öncesinde bir araya geldi ve ardından önemli mesajlar verdi. Şimdi, dünyadan öne çıkan başlıkları derlediğimiz haber turu ile devam ediyoruz.

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