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Çin’de bir masal şehri: Yongzhou antik kenti

Çin’de bir masal şehri: Yongzhou antik kenti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 08:52
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning şehrine gidiyoruz. Bin yıllık tarihiyle göz kamaştıran Yongzhou antik kenti, adeta bir zaman tüneli gibi ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Ülkenin en işlek ticaret merkezlerinden bölgesinde yer alan ve en yüksek turizm kalite derecesiyle taçlandırılan bu antik kenti A haber ekibi gezdi. İşte tarihi dokusu ve modern yaşamın canlılığıyla dikkat çeken o yer....
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Çin’de bir masal şehri: Yongzhou antik kenti
Çin’de bir masal şehri
Çin’de bir masal şehri
Çin’de bir masal şehri: Yongzhou Antik Kenti
Çin'de bir masal şehri: Yongzhou Antik Kenti
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