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İsrail yine okul vurdu! Batı Şeria’da Filistinlilere ateş açtılar

İsrail yine okul vurdu! Batı Şeria'da Filistinlilere ateş açtılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 22:01
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde çadırları, okulları ve evleri hedef aldı. Yine onlarca Filistinli katledildi. Bombardıman sürerken, Gazze'ye gıda ve ilaç girişinin de yasaklandığı bildirildi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile bu konuyu görüştüğünü açıkladı. Trump, "Gazze'ye ilaç ve yiyecek sokmak çok zor" ifadelerini kullandı.
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İsrail yine okul vurdu! Batı Şeria’da Filistinlilere ateş açtılar
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