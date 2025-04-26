26 Nisan 2025, Cumartesi
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Çin'de bir masal şehri: Yongzhou Antik Kenti
Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning şehri, A Haber ekranlarında. Bin yıllık geçmişiyle göz kamaştıran Yongcou Antik Kenti, adeta bir zaman tüneli gibi ziyaretçilerini büyülüyor. Ülkenin en işlek ticaret merkezlerinden Çaoyang Bölgesi'nde yer alan ve en yüksek turizm kalite derecesiyle taçlandırılan bu antik kenti, A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek görüntüledi. İşte tarihi dokusu ve modern yaşamın canlılığıyla dikkat çeken o özel yer.