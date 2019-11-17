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17.11.2019
Teröristlerin karargahı haline getirilen okul boyanıp onarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin karargâh olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn’ın Nukra köyündeki okul; Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadeleriyle bir açıklama yaptı.
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