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17.11.2019

Teröristlerin karargahı haline getirilen okul boyanıp onarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin karargâh olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn’ın Nukra köyündeki okul; Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadeleriyle bir açıklama yaptı.

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