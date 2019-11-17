Teröristlerin karargahı haline getirilen okul boyanıp onarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin karargâh olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn’ın Nukra köyündeki okul; Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadeleriyle bir açıklama yaptı.