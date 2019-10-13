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13.10.2019
Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da SMO askeri esir hayatı yaşayan ailesi ile kavuştu |Video
'Barış Pınarı' harekatında Mehmetçik'in ilerleyişi sürüyor. Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. YPG/PKK'lı teröristler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti. Tel Abyad’ın terörden temizlenmesinin ardından Tel Abyad’da bulunan halk teröristlerin esaretinden kurtuldu. Suriye Milli Ordusu mensubunun Tel Abyad’da yıllardır esir hayatı yaşayan ailesiyle kavuşma anı ise kameralara böyle yansıdı.
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