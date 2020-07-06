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Tayland'da maymun işçiler! Hindistan cevizi toplatıyorlar |Video

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Giriş: 06.07.2020 09:06
Güncelleme:06.07.2020 09:11
Tayland'da maymunlara tıpkı bir makine gibi hindistan cevizi toplatılması tepkiye neden oldu. Dünya genelinde birçok süpermarket hindistan cevizi yağı ve sularını raflarından kaldırdıklarını duyurdu.

Olay Hayvanlara Etik Davranma Topluluğu'nun araştrması sonucu ortaya çıktı. Topluluk maymunların vahşi doğadan alınarak günde bin hindistan cevizi toplamak üzere eğitildiğini duyurdu. Tayland'daki örgülü makakların "Hindistan cevizi makinesi" gibi eğitildiği belirtildi.

SÜPERMARKETLERDEN BOYKOT

Dünya genelinde birçok süpermarket hindistan cevizi yağı ve sularını raflarından kaldırdıklarını duyurdu.

JOHNSON'IN NİŞANLISI DA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds da cuma günü paylaştığı bir tweette, ülke genelindeki tüm süpermarketlere bu ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.

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